Функции для личного общения в Microsoft Teams стали доступны на компьютерах и в веб-версии

Microsoft объявила о том, что в приложении Microsoft Teams для компьютеров и в веб-приложении для предварительного тестирования стали доступны новые функции, которые позволят оставаться на связи с близкими, а также упростят планирование личного времени. Теперь пользователи могут добавить свою личную учетную запись, чтобы общаться с друзьями и семьей или звонить им.

Новые функции, которые теперь доступны в предварительной версии. Возможность начать личный чат или создать групповой чат до 250 человек. Синхронизация существующих чатов между телефоном и компьютером и продолжение беседы на любом устройстве. Бесплатное общение с друзьями и семьей с помощью видео или аудио звонков. Возможность увидеть до 49 пользователей в одном кадре в режиме галереи или в совместном режиме (Together mode). Загрузка и обмен фотографиями и видео с компьютера в любом личном или групповом чате.

Также в предварительной версии добавлены новые функции определения местоположения, которые облегчат получение обновлений о физическом местонахождении пользователя. Теперь можно позволить близким получать автоматические уведомления.

В дополнение к этому пользователи также получат возможность использовать следующие новые мобильные функции. Добавление групповых событий из чатов в календарь устройства. Получение обновлений задач и местоположений в ленте активности. Добавление фото в личный сейф.

Развертывание предварительной версии новых функций уже началось и будет полностью завершено в ближайшие недели.