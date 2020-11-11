«АктивБизнесКонсалт» приняла участие в Cnews Forum 2020

Компания «АктивБизнесКонсалт» (АБК) представила свои разработки в области речевой аналитики на ежегодном CnewsForum2020.

Речевая аналитика набирает популярность и востребованность во всем мире, когда каждая компания борется за клиента – об этом сообщила Татьяна Орлова, начальник отдела интеграции АБК, выступая на форуме «CNewsForum 2020: Информационные технологии завтра».

Эксперт подробно рассказала о международном опыте использования технологии, сделав акцент на применении лучших практик на рынке России.

Речевая аналитика – высокоэффективный инструмент, который позволяет улучшить качество работы контакт-центров за счёт глубокого анализа массива диалогов операторов с клиентами, подчеркнул эксперт АБК.

«В текущей ситуации, сложившейся на фоне пандемии, задача любого бизнеса - сохранить прибыль и не потерять в эффективности. Речевая аналитика позволяет не только автоматизировать работу кол-центра, но и сократить издержки за счет глубокой аналитики массивов переговоров, выявляя и предотвращая ошибки операторов. Решение учитывает интересы и потребности лидеров финансовой отрасли, поэтому для многих компаний с колл-центрами такой инструмент – способ шагнуть вперед и превзойти конкурентов» - считает Татьяна Орлова

Речевая аналитика – один из флагманских продуктов, который представлен на рынке компанией АБК под брендом VSRobotics.

«CNewsForum 2020: Информационные технологии завтра» прошел 10 ноября 2020 года. Предcтавители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики приняли участие в дискуссии о том, как будет проходить информатизация экономики и госсектора в ближайшие годы.

VoiceSystemsRobotics— бренд, основанный «АБК» в апреле 2020 года. VoiceSystemsRobotics (VSR, VS Robotics) отвечает за развитие разработок компании в области речевых технологий.

Бренд создает IT решения, которые помогают сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и легко адаптируются под любые направления бизнеса.