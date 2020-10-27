SAP представила результаты третьего квартала и общие итоги 9 месяцев 2020 года

SAP SE представила результаты третьего квартала, завершившегося 30 сентября 2020 г. Компания продемонстрировала сильные финансовые результаты – двузначный рост прибыли на акцию и движения денежных средств. SAP ускоряет переход к облакам, ожидается, что к 2025 г. выручка этого направления достигнет более 22 млрд евро.

Валовая облачная маржа выросла на 1.8 п.п. (по МСФО) и на 0,7 п.п. (не по МСФО)

Операционная маржа снизилась на 2.2 п.п (по МСФО) и выросла на 1.3 п.п. (не по МСФО)

Прибыль на акцию выросла на 26% (по МСФО) и на 31% (не по МСФО)

Операционный денежный поток вырос на 54%, свободный денежный увеличился на 79% с начала 2020 г.

Обновлены перспективы на 2020 г. и среднесрочные амбиции

Компания нацелена на: значительное увеличение доходов от облаков до более чем 22 миллиардов евро; к 2025 г. доля предсказуемой выручки - 85%, доля валовой облачной маржи - 80% (не по МСФО); двузначный рост операционной прибыли с 2023 по 2025 год (не по МСФО).