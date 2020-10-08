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Выручка Samsung в третьем квартале 2020 года превысила 60 триллионов вон

Бизнес Финансовые результаты

Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за III квартал 2020 г. Консолидированная выручка компании за этот период составила приблизительно 66 трлн корейских вон, а консолидированная операционная прибыль – приблизительно 12,3 трлн корейских вон.

Приведенные выше цифры основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют разглашать точную сумму прибыли. Таким образом, приведенные выше цифры являются средним арифметическим значением следующих показателей: продажи: 65–67 трлн корейских вон; операционная прибыль: 12,2–12,4 трлн корейских вон.

Консолидированные показатели II квартала 2020 г. (по K–IFRS, в трлн вон): продажи – 52,97; операционная прибыль: 8,15.

Консолидированные показатели III квартала 2019 г. (по K–IFRS, в трлн вон): продажи – 62; операционная прибыль: 7,78.



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