«Гарант» запустил бота в Telegram

Компания «Гарант» создала бота в Telegram. Теперь пользователи мессенджера могут за пару кликов узнать самые важные правовые новости, найти интересующий документ или открыть систему «Гарант».

Бот – программа, которая помогает выполнять рутинную работу. Пользователь делает запрос своему помощнику, а тот в точности выполняет все, о чем его попросили. Работает он в автоматическом режиме и значительно облегчает процесс поиска информации.

Например, вы захотите ознакомиться с заголовками самых актуальных новостей законодательства. Ориентируясь на подсказки, программа предложит рассказать подробнее о новости или перейти к следующей. Если вы захотите прочесть новость полностью, бот откроет аннотацию к ней, а также предложит ознакомиться с ее полным текстом на портале «Гаранта».

Если вам понадобится найти конкретный документ, сообщите его боту, он сформирует поисковый запрос и откроет систему «Гарант» по нужной ссылке.