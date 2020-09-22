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AeroCool представила новый корпус Hive

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания AeroCool Advanced Technologies выводит на рынок новую модель компьютерного корпуса Hive. Этот корпус подойдет тем, кто хочет собрать относительно компактный, но мощный ПК с запоминающимся дизайном и эффективной системой воздушного и/или жидкостного охлаждения. AeroCool Hive уже появилась в продаже в России.

AeroCool Hive — корпус формата Midi-tower, в который легко помещается производительное «железо» современного ПК среднего класса. Корпус выполнен в лучших традициях компании и сочетает возможность эффектного охлаждения комплектующих и запоминающийся внешний вид. Боковая панель корпуса выполнена из прочного прозрачного закаленного стекла, сквозь которое прекрасно видно установленные комплектующие. Фронтальная панель отделана под углеволокно, что, в сочетании со скошенным угловатым дизайном, придает корпусу оригинальный и немного брутальный вид. Поддерживается как установка мощной системы воздушного охлаждения, так и ее комбинация с жидкостным охлаждением.

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AeroCool Hive

Основные преимущества AeroCool Hive: передняя панель с отделкой под углеволокно; боковая панель из закаленного стекла; крепления для вентиляторов на отсеке для блока питания, которые обеспечивают дополнительное охлаждение видеокарты; поддержка жидкостного охлаждения в передней и задней частях корпуса; поддержка воздушного охлаждения в передней, верхней и задней частях корпуса; поддержка процессорных кулеров высотой до 157 мм; поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 317 мм (без переднего радиатора).

AeroCool Hive уже продается в российских магазинах в комплектации с четырьмя FRGB вентиляторами. Рекомендованная розничная цена новинки – 3600 руб.

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