Голосовой помощник «Алиса» научился отличать детей от взрослых

Голосовой помощник «Алиса» научился распознавать детские голоса и по-разному общаться с детьми и взрослыми. Если с «Алисой» говорит ребенок, она предлагает детский контент и старается отвечать на вопросы как можно проще и понятнее. Новая возможность доступна во всех умных колонках с «Алисой».

«Алиса» ставит ребенку детскую музыку, а вместо обычного утреннего шоу — версию с песенками и подкастами для детей. Ребятам, которых интересуют новости, она включает новостной выпуск «Радио Disney». Голосовой помощник даже говорит и шутит с детьми не так, как со взрослыми. А отвечать на вопросы ребенка ей помогает сервис «Яндекс.Кью» — там есть специальный раздел, где взрослые понятным языком отвечают на вопросы детей.

Во время разговора с ребенком «Алиса» включает «семейный» режим, в котором недоступен нежелательный для детей контент. Если родители хотят, чтобы «Алиса» предлагала ребенку только детский контент, они могут установить «безопасный» режим. Для этого нужно зайти в настройки приложения «Яндекс» (раздел «Устройства», «Аккаунт»).

Детский контент не влияет на рекомендации, которые «Алиса» дает взрослому. Так, в плейлиcт дня не попадут детские песенки, даже если ребенок слушал их с «Алисой» целый день. Но если человек все же хочет отключить функцию распознавания детского голоса, он может сделать это в настройках.

Заниматься с детьми «Алиса» умела и раньше. Если попросить, она расскажет сказку, включит мультфильм или развлечет игрой. А в начале 2020 г. в голосовом помощнике появился онлайн-тренажер «Легко сказать», который помогает детям отрабатывать сложные звуки.