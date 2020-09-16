«Связной трэвел» внедрил продажу авиабилетов «Вконтакте»

«Связной трэвел» стал первым партнером платформы VK Mini Apps в категории «Трэвел», что дает возможность пользователям приобрести авиабилеты, не покидая страницу «Вконтакте».

VK Mini Apps – платформа сервисов внутри «Вконтакте». Благодаря партнерству со «Связной трэвел» посетители VK во время пользовательской сессии могут оформить авиабилеты без помощи других приложений и сайтов. В приложении «Вконтакте» в разделе «Сервисы» пользователю будет доступен интерфейс главной страницы поиска авиабилетов официального сайта «Связной трэвел». Посетитель соц сети может найти, забронировать и оплатить авиабилет через сервис «Связной трэвел», не завершая текущий сеанс «Вконтакте».

«Последние годы потенциал социальных сетей как каналов продвижения услуг заметно вырос, а платформа VK Mini Apps позволяет бренду быть ближе к пользователю, делая их взаимодействие максимально быстрым и комфортным. В наших планах и дальше развивать это направление, а вскоре мы порадуем подписчиков ещё одним полезным сервисом для планирования путешествий!», - сказал Андрей Осинцев, директор «Связной трэвел».

Также можно найти специальные промокоды на скидку в «Связной трэвел» в мини-приложении «Колесо фортуны». Промокод можно использовать в мини-приложении VK, в приложении или на сайте «Связной трэвел».

VK Mini Apps объединяет больше 20 тысяч активных сервисов: здесь можно заказать еду, вызвать такси или приобрести товары из интернет-магазинов. Формат мини-приложений - быстрый и эффективный способ для брендов построить канал коммуникации с большой аудиторией, увеличить вовлеченность подписчиков и лояльность клиентов. Благодаря такому формату посетителю социальной сети больше не нужно открывать разные сайты и скачивать дополнительные приложения.

В дальнейшем команда «Связной трэвел» планирует разработку нового мини-приложения для дочернего сервиса Travel.Life, который поможет спланировать путешествие, позволит скачать бесплатные чек-листы и вдохновиться на поездки.