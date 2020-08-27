В интернет-банке Райффайзенбанка появилась новая форма для онлайн-заказа справок для предпринимателей

Клиенты Райффайзенбанка теперь могут заказывать и получать справки в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн». Получить документ можно в цифровом виде или заказать доставку курьером. Перечень справок, доступных для заказа, будет расширяться.

Компании из сегмента малого и микробизнеса могут заказать справку об оборотах по счетам, о ссудной задолженности, отсутствии неисполненных обязательств, картотеки, остатках на счетах и др. Для этого достаточно выбрать пункт «Заказ справок» в главном меню в личном кабинете «Райффайзен Бизнес Онлайн».

«При заказе справки клиент выбирает период, за который необходимо получить сведения. Можно заказать несколько документов одновременно — в течение трех рабочих дней справки будут готовы. Получить их можно двумя способами — онлайн в интернет-банке или с доставкой в офис или домой. "Райффайзен Бизнес Онлайн" — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Получение документов онлайн экономит время, и мы видим высокий спрос со стороны клиентов на цифровые банковские сервисы», — отметил Максим Глазов, руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка.