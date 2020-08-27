Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

В интернет-банке Райффайзенбанка появилась новая форма для онлайн-заказа справок для предпринимателей

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Клиенты Райффайзенбанка теперь могут заказывать и получать справки в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн». Получить документ можно в цифровом виде или заказать доставку курьером. Перечень справок, доступных для заказа, будет расширяться.

Компании из сегмента малого и микробизнеса могут заказать справку об оборотах по счетам, о ссудной задолженности, отсутствии неисполненных обязательств, картотеки, остатках на счетах и др. Для этого достаточно выбрать пункт «Заказ справок» в главном меню в личном кабинете «Райффайзен Бизнес Онлайн».

«При заказе справки клиент выбирает период, за который необходимо получить сведения. Можно заказать несколько документов одновременно — в течение трех рабочих дней справки будут готовы. Получить их можно двумя способами — онлайн в интернет-банке или с доставкой в офис или домой. "Райффайзен Бизнес Онлайн" — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Получение документов онлайн экономит время, и мы видим высокий спрос со стороны клиентов на цифровые банковские сервисы», — отметил Максим Глазов, руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка.

Другие материалы рубрики

Google в опасности: Apple строит собственный поисковый сервис

Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности

Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом»

«Ростех» строит российского «убийцу» Zoom

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
Показать еще
Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"