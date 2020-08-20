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Резидент технопарка «Нагатино» начал печатать на 3D-принтерах контейнеры для сортировки отходов

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Центр аддитивных технологий Temporum, принадлежащий ООО «Темпорум» — резиденту поддерживаемого столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития технопарка «Нагатино», начал производство модульных контейнеров для раздельного сбора отходов. Проект создан совместно с российским стартапом ECORSO.

«Новая разработка резидента технопарка “Нагатино” направлена на формирование комплексной системы обращения с отходами. Контейнеры печатают на 3D-принтерах из безопасного пластика, — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Боксы предназначены для установки в помещениях. От уличных они отличаются компактностью и функциональностью. Например, дома можно поставить два контейнера — один для вторичного сырья, а другой для отходов, которые нельзя переработать.

«Модульные боксы для мусора занимают мало места и помещаются под раковиной. Специалисты предусмотрели размеры даже для самых небольших помещений и удобный механизм присоединения одного бокса к другому для возможности их переноски. Двухфракционная дуальная система раздельного сбора отходов очень удобна: можно скрепить между собой разные боксы — от двух штук и больше — и осуществить транспортировку», – сказал генеральный директор ООО «Темпорум» Дмитрий Гладышев.

Контейнеры выполнены из полипропилена разных цветов. Объем боксов составляет от 10 до 120 литров.

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