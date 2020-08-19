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Merlion начинает поставлять на российский рынок оборудование Mindeo для считывания штрихкодов

Ритейл Дистрибуция Техника

Shenzhen MinDe Electronics Technology (бренд Mindeo), технологичная компания, образованная в 2004 г. и специализирующаяся на проектировании, разработке и производстве оборудования для считывания штрихкодов, присвоила компании Merlion высший статус Authorized Preferred partner. Теперь в качестве официального партнера Mindeo в России Merlion начинает реализацию всего спектра продукции этого производителя: сканеры штрихкода ручные (проводные и беспроводные), презентационные, ОEM, а также встраиваемые модули сканирования. Основные сферы применения оборудования Mindeo – ритейл, логистика и те организации, где проводятся инвентаризации.

Проделав успешный путь от нишевого производителя до лидера рынка Юго-Восточной Азии, компания «Миндео» видит безусловный залог успеха в России во взаимовыгодном партнерстве с таким сильным дистрибьютором, как Merlion. Наличие собственных программных и аппаратных технологий и производственных мощностей Shenzhen MinDe Electronics Technology открывают перед компанией возможности быстрого реагирования на запросы рынка и делают продукцию Mindeo конкурентоспособной.

Партнерам Merlion продукция Mindeo будет доступна уже в конце августа.

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