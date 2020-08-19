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«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» защитят квартиру от ущерба в режиме онлайн

Безопасность Интернет Веб-сервисы Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» запускают совместные продажи страхового продукта «Хоть потоп», который защитит владельцев и арендаторов квартир от риска пожара, залива и кражи. Теперь полис можно приобрести на сайте «Ростелекома» — документы оформляются онлайн, без осмотра квартиры и предварительной описи имущества.

В рамках программы будут застрахованы внутренняя отделка, включая стоимость работ, инженерные сети и оборудование, мебель, бытовая и электронная техника и гражданская ответственность перед соседями. Общий лимит выплат для клиентов «Ростелекома» — до 400 тыс. руб. Договор страхования можно заключить на месяц с автопролонгацией в течение 23 месяцев или на один год.

«Защита имущества физических лиц — надежный способ обезопасить себя от непредвиденных проблем на время отсутствия в квартире. Пожары, кражи, заливы — полис “Хоть потоп” покрывает большинство рисков повреждения имущества и включает лимит покрытия, достаточный для устранения последствий многих бытовых происшествий. Одно из удобств заключается в том, что можно оформить подписку и оплачивать страховку небольшими ежемесячными платежами», — отметила руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Елена Калмыкова.

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