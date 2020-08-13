Оформить и оплатить EMS-отправления можно в приложении «Почты России»

В приложении «Почты России» появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-доставку. Здесь же можно вызвать курьера, который в назначенное время заберет посылку или письмо.

В 2019 г. в приложении стали доступны оформление и оплата простых и ускоренных почтовых отправлений, а оплатить курьерскую отправку можно было только у курьера. Теперь все виды отправлений клиент может оплатить онлайн.

Сдать оплаченные EMS-отправления можно как курьеру, который приедет в назначенный день, так и в любом почтовом отделении.

EMS – одна из самых востребованных услуг «Почты России». Каждому отправлению присваивается трек-номер, его доставку и вручение можно отследить онлайн. Курьер доставит отправление адресату домой или в офис в удобное время.