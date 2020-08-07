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Клиенты Райффайзенбанка получили возможность выставлять счета с QR-кодом в интернет-банке

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса теперь могут принимать платежи по счетам с помощью QR-кода. Выставить счет с QR-кодом можно как в адрес физического, так и юридического лица.

Функция доступна в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн». При формировании счета QR-код появится в верхнем правом углу документа. Эта функция популярна в розничной торговле, так как клиент может быстро и безопасно оплатить счет, не используя наличные и без необходимости вводить реквизиты в своем онлайн-банке.

«"Райффайзен Бизнес Онлайн" — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Использование QR-кодов при оплате счетов снижает риск ошибок при вводе реквизитов. А значит, средства от клиентов будут поступать на счета компаний быстрее и не придется отвлекать дополнительные ресурсы на устранение ошибок», — отметил Куандык Жанайдаров, руководитель разработки интернет-сервисов для малого бизнеса Райффайзенбанка.

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