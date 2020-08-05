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В «Яндекс.Картах» теперь можно публиковать снимки пешеходных маршрутов

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что теперь любой желающий может снять маршрут прогулки и загрузить его в «Яндекс.Карты». Фотографии улиц подскажут людям, можно ли пройти — нет ли на пути перекрытия или тупика. Это пригодится маломобильным горожанам, родителям с колясками, велосипедистам и всем, кому важна дорога без препятствий.

Снять свой маршрут можно в приложении «Народная карта». Все снимки, которые пройдут модерацию, через несколько часов появятся в веб-версии «Яндекс.Карт» — в разделе «Зеркала».

Первые снимки уже появились на картах — специалисты и партнёры «Яндекса» отсняли более 60 км улиц Москвы. Больше всего фотографий маршрутов сейчас внутри Бульварного кольца. Фотографии начали появляться и на картах других городов.

Снимки помогут не только ориентироваться, но и обновлять карты. Уже сейчас компьютерное зрение автоматически собирает с них информацию о дорожных знаках, разметке и номерах домов. С помощью пешеходных маршрутов можно будет собирать ещё больше информации — например, о режиме работы организаций или о наличии пандусов у входа.

Мобильная «Народная карта» — это приложение на Android, с помощью которого можно снимать авто и пешие маршруты, а также уточнять карту. В расширенной веб-версии «Народной карты», авторы могут рисовать и редактировать дороги, улицы, дома, сады и реки.

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