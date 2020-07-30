Министр финансов Тульской области рассказал о работе финансовых органов региона в период пандемии

До сих пор для многих регионов России актуальна проблема разрозненности информационных систем, используемых в работе органами власти. Особенно ярко эта проблема высветилась в период пандемии CoVid-19, когда целые отрасли экстренно вынуждены были перейти на дистанционный режим работы.

Цифровой регион Тульской области

Но среди субъектов РФ были те, кто оказался подготовленным к кризисным ситуациям лучше других. Опытом Тульской области в сфере цифровизации сферы общественных финансов, а также практикой регионального ведомства в условиях удаленной работы делится министр финансов Тульской области Александр Евгеньевич Климов.