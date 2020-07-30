Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Министр финансов Тульской области рассказал о работе финансовых органов региона в период пандемии

ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

До сих пор для многих регионов России актуальна проблема разрозненности информационных систем, используемых в работе органами власти. Особенно ярко эта проблема высветилась в период пандемии CoVid-19, когда целые отрасли экстренно вынуждены были перейти на дистанционный режим работы.

Цифровой регион Тульской области

Но среди субъектов РФ были те, кто оказался подготовленным к кризисным ситуациям лучше других. Опытом Тульской области в сфере цифровизации сферы общественных финансов, а также практикой регионального ведомства в условиях удаленной работы делится министр финансов Тульской области Александр Евгеньевич Климов.

klim600.jpg

Александр Евгеньевич Климов

Другие материалы рубрики

У «Ангстрем-Т» отобрали два завода

Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»

В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации

МВД строит собственную медицинскую ИТ-систему на «Эльбрусах» и российском ПО

Цифровые медкарты россиян будут выложены на портале госуслуг

Сбербанк получил контроль над «Рамблером»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live