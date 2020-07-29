Концерн «Автоматика» получил патенты на промышленные образцы систем противодействия дронам

Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» получил от Федерального института промышленной собственности 3 патента на образцы устройств помехового воздействия на средства связи и управления беспилотных воздушных судов: носимый «Пищаль-ПРО», транспортируемый «Луч-ПРО» и переносной «Купол-ПРО». Полученные документы удостоверяют исключительное право и авторство Концерна на заявленные изделия.

Носимое устройство помехового воздействия на средства связи и управления беспилотных воздушных судов (БВС) «Пищаль-ПРО» предназначено для отражения воздушного нападения БВС с неподготовленных позиций охранения критически важных объектов. По сравнению с аналогами «Пищаль-ПРО» имеет меньший вес и линейные размеры, позволяющие осуществлять работу в стесненных условиях применения. Конструктивные решения антенного монообтекателя изделия обеспечивает одновременную работу в десяти поддиапазонах и противодействие на дальности до 2500 метров, что увеличивает его эксплуатационные возможности.

Транспортируемое устройство противодействия БВС «Луч-ПРО» предназначено для прицельного воздействия на бортовые средства связи и перевода их в неработоспособное состояние для защиты воздушного пространства критически важных объектов. Устройство имеет радиус действия до 5 км, что значительно превышает характеристики зарубежных аналогов.

Переносное устройство помехового воздействия на средства связи и управления беспилотных воздушных судов «Купол-ПРО» предназначено для защиты воздушного пространства критически важных объектов путем заградительного электромагнитного воздействия на бортовые радиоэлектронные подсистемы дрона и перевода их в неработоспособное состояние. По сравнению с аналогами изделие имеет больший радиус действия. «Купол» выполнен в виде быстромонтируемых узлов, позволяющих собирать и разбирать изделие силами одного человека в течение 3 минут.

«На сегодняшний день угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами, стали актуальны во всем мире. Особое внимание уделяется защите объектов критической инфраструктуры предприятий, транспортных узлов, зон проведения массовых мероприятий. Системы противодействия дронам Концерна «Автоматика» в последнее время пользуются спросом как у заказчиков из госсектора, так и у ведущих промышленных компаний и корпораций. Наши разработки отличаются комплексным подходом, простотой в использовании и мобильностью, их преимущества подтверждены уже заключенными контрактами. Многие из них, в том числе выполненные в новой конфигурации, будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия», - отметил генеральный̆ директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.