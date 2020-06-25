vivo начинает российские продажи флагманских смартфонов X50 Pro

vivo анонсирует появление новой флагманской линейки в России. X-серия, ранее доступная только в Китае, появится на российском рынке в июле 2020 года. Первыми смартфонами серии станут модели X50 и X50 Pro, оснащённые инновационными функциями, кардинально меняющими представления о мобильной фотографии.

X-серия — это воплощение приверженности vivo дизайну и инновациям, которые расширяют границы представлений пользователей о флагманских смартфонах.

Июнь 2020 года — vivo X50 Pro, первый в мире смартфон, оснащённый системой профессиональной трёхосевой стабилизации.