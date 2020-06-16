Компания «Инфосистемы Джет» проведет вебинар «Искусственный интеллект для анализа изображений и видео»

26 июня в 15:00 в прямом эфире ведущий эксперт Центра машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» расскажет об опыте разработки собственных решений в компании, а также о применении IBM Visual Insights и возможностях по совмещению обоих подходов.

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О чем пойдет речь?

О технологии машинного зрения, а именно:

В каких областях происходит активное внедрение и как проходят основные шаги — от сбора данных до обучения первых прототипов нейронных сетей, которые в дальнейшем совершенствуются и внедряются как полноценное решение

В каких случаях полезно машинное зрение и распознавание изображений

Как работают дата-сайентисты «Инфосистемы Джет» в таких проектах

Возможности создания и внедрения моделей с помощью IBM Visual Insights

Классификация изображений

Поиск конкретных объектов / распознавание произведенного действия на видео

Наши кейсы в сфере машинного зрения и распознавания изображений

Кому будет интересно:

Руководителям отдела IT, CDO

Руководителям отделов аналитики и математического моделирования

Руководителям отдела маркетинга (ритейл)

Вы узнаете:

Как найти самые привлекательные для посетителей места в торговом зале, или просто отслеживать длину очередей

Соблюдают ли сотрудники требования по безопасности и не забывают ли использовать средства защиты

Как помочь экспертам в узких областях — например, оценке коэффициента полнодревесности для загруженного лесовоза (и других специфических задачах)

Спикер:

Александра Царева, ведущий эксперт Центра машинного обучения «Инфосистемы Джет»

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