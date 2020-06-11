Назначен старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной»

«Связной» объявил о кадровом изменении в руководстве компании. На должность старшего вице-президента по коммерческой деятельности компании «Связной» назначен Давид Борзилов. Ранее он занимал должность вице-президента по продажам.

Он начал свой путь в 2002 году с должности продавца, и прошел карьерный путь до руководителя розницы. За это время занимал позицию директора по продажам макрорегиона, участвовал в запуске филиала «Дальневосточный», развивал финансовые и банковские продукты и направление сопутствующих товаров. Под руководством Давида была реализована интеграция розничных процессов при объединении сетей «Связной» и «Евросеть».

В новой роли первоочередными задачами г-на Борзилова станут увеличение эффективности сети во всех каналах и укрепление позиций компании на рынке.

«Уверен, что в новой должности смогу внести еще больший вклад в развитие «Связного» и мы продолжим завоёвывать сердца наших покупателей. Основной фокус моей работы — это стратегия по улучшению финансового результата сети. Также в качестве больших точек роста я вижу наш онлайн канал», — сказал старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной» Давид Борзилов.

«Давид — безусловный профессионал, и я особенно горжусь тем, что он вырос вместе с компанией. Это история сотрудника, который благодаря своему труду, ответственности, инициативе и желанию прошел путь от продавца до топ-менеджера. Сегодня «Связной» стоит перед новыми амбициозными вызовами, и экспертиза Давида как во внутренних процессах компании, так и в специфике рынка, безусловно, станут мощной базой для реализации поставленных перед ним задач», — отметил назначение президент компании «Связной» Евгений Давыдович.