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Сбербанк запустил приложение персональной аналитики для бизнеса «Сберсоветник»

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Сбербанк запустил новый сервис — приложение «Сберсоветник», в котором можно получить аналитику по основным бизнес-метрикам, оценить нишу, а также сравнить показатели своего бизнеса с другими компаниями отрасли. На данный момент в «Сберсоветнике» доступно 10 сервисов.

В приложении можно проанализировать целевую аудиторию конкретного бизнеса по социально-демографическим признакам. Также в приложении содержится информация о среднем чеке в сравнении с рынком, общий трафик посещаемости, частота возврата клиентов и то, какую долю выручки они приносят, зарплатная аналитика по бизнесу, поведение клиентов до и после совершения покупки в магазине.

Данные доступны за последние 12 месяцев в месячном и дневном разрезе. Отчеты обновляются на ежемесячной основе, в будущем обновление будет доступно еженедельно.

Станислав Карташов, вице-президент — директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка, сказал: «В своей работе мы фокусируемся на технологиях, позволяющих регулярно подсчитывать и предоставлять данные, которые наши клиенты могут использовать для развития собственного бизнеса. Это в первую очередь актуально для компаний малого и микро-бизнеса, у которых нет доступа к качественным данным. Сейчас, когда идет процесс постепенного снятия режима ограничений, бизнесу крайне важно понимать особенности поведения клиентов в новых реалиях. В "Сберсоветнике" предприниматели смогут найти эту актуальную статистику, и руководствуясь ей, оперативно адаптировать свой бизнес к меняющимся условиям. Вся аналитика, доступная в приложении сейчас, предоставляется и будет предоставляться на бесплатной основе. В ближайшее время мы расширим перечень аналитических данных в приложении, часть новых сервисов будет предлагаться клиентам платно».

Помимо аналитики в приложение встроен сервис поиска контрагентов, который на основе анализа данных подберет наиболее подходящих проверенных контрагентов, и сервис персонального налогового календаря, благодаря которому пользователь сможет быть в курсе предстоящих налоговых событиях (оплата налогов, подача отчетов, деклараций). Также в приложении собраны советы и сервисы для предпринимателей, которые помогут трансформировать свой бизнес и продолжать развиваться в период пандемии.

Воспользоваться приложением «Сберсоветник» могут любые физические и юридические лица, быть клиентом Сбербанка для этого необязательно. Приложение доступно в Google Play и Apple Store бесплатно.



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