«Автотрансинфо» сменила название на «Биржа грузоперевозок ATI.SU»

«Автотрансинфо» объявила о проведении ребрендинга, который включает в себя смену названия, логотипа и обновление сайта. Теперь она продолжает работу на рынке как «Биржа грузоперевозок ATI.SU». Обновленное название компании подчеркивает ее переход от доски объявлений к полноценной бирже, через которую участники рынка автомобильных грузоперевозок заключают сделки.

Изначально «Автотрансинфо» позиционировала себя как площадку, которая предоставляет возможность грузовладельцам и перевозчикам обмениваться информацией о грузах, требующих перевозки, и свободных машинах. Впоследствии компания разработала и выпустила несколько сервисов, расширяющих возможности основной системы: онлайн-страхование грузов, раздел с тендерами, сервис электронного документооборота. Затем появились мобильное приложение и «Площадки АТИ» – SaaS-сервис, автоматизирующий работу грузоотправителей с наемным автотранспортом.

Вместе с выходом новых продуктов изменился подход «Автотрансинфо» к бизнесу, и это потребовало изменений в позиционировании. Поэтому в прошлом году компания начала ребрендинг, в частности, уже сменила название и логотип. Также заканчиваются работы по обновлению сайта.

Новое название – «Биржа грузоперевозок ATI.SU» – говорит о двух важнейших направлениях деятельности компании. Во-первых, о том, что это полноценная биржа, через которую можно заключать сделки. Во-вторых, ATI.SU в новом наименовании подчеркивает технологическую ориентацию бизнеса: разработчики постоянно совершенствуют ранее выпущенные сервисы и создают новые онлайн-инструменты для клиентов, максимально упрощающие организацию перевозок.

«При разработке нового логотипа было важно решить проблему старой версии, которая не ассоциировалась с доменом компании. Многие пользователи до ребрендинга часто называли нас просто "АТИ", и даже не все знали, что это значит "Автотрансинфо". Поэтому для лучшей узнаваемости "ATI.SU" теперь присутствует и в обновленном названии, и на новом логотипе. Заодно сделали более узнаваемой форму колеса, которое подчеркивает, что компания работает с автомобильными грузоперевозками», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».