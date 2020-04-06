«1С» представила антикризисные электронные лицензии «1С:Предприятия 8» по льготной цене

«1С» выпустила антикризисные электронные поставки лицензий «1С:Предприятия 8» для поддержки предприятий и их сотрудников в период проведения мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Стоимость лицензий: «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место на 90 дней. Антикризисная электронная поставка» 630 руб., «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место на 180 дней. Антикризисная электронная поставка» 1260 руб.

Антикризисные лицензии поставляются с ограниченным сроком действия – 90 дней от даты активации и 180 дней от даты активации, но не позднее 30 ноября 2020 г.

Новые лицензии, предлагаемые по льготной цене, помогут быстро и с меньшими затратами организовать удаленную работу пользователей, подключить сотрудников, ранее не работавших с программами «1С» к «1С:Системе взаимодействия» (чат, видеоконференции, демонстрация экрана, контекстные обсуждения) для обсуждения и решения текущих задач, наладить управление деятельностью предприятий и организаций в условиях дистанционной работы.

Для приобретения и установки антикризисных клиентских лицензий не требуется личное присутствие представителей компании-франчайзи фирмы «1С». Пользователи могут получить комплект электронной поставки в личном кабинете на портале поддержки пользователей системы «1С:Предприятие 8» или по электронной почте.

Продажа антикризисных лицензий открыта в период проведения мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об окончании акции будет объявлено не позднее, чем за неделю до прекращения продаж.