Huawei запускает спецпредложение в рамках услуги «Ремонт с доставкой»

Huawei объявляет о старте специального предложения в рамках услуги «Ремонт с доставкой», которое будет действительно на всей территории России. Пользователи могут отправить сломанное устройство в сервисный центр Huawei, отремонтировать его и доставить обратно курьером. Таким образом, покупателям не нужно посещать фирменный магазин, если устройство Huawei сломается. С 3 апреля по 31 мая 2020 года услуга бесплатной курьерской доставки будет распространяться не только на гарантийный, но и на платный ремонт.

Кроме того, для устройств, срок гарантии которых истекает с 28 марта по 31 мая, Huawei автоматически бесплатно продлевает гарантию до 31 мая 2020 года.

Чтобы воспользоваться услугой «Ремонт с доставкой», необходимо оставить заявку в случае негарантийного ремонта. Заявку на ремонт по гарантии можно оставить по телефону службы поддержки Huawei: 8-800-700-16-06.

После оформления заявки необходимо дождаться курьера, который бесплатно отвезет устройство в сервисный центр. После того, как устройство будет отремонтировано, с вами снова свяжется курьер, согласует время и также бесплатно вернет устройство по удобному адресу.

Ремонт с учетом времени доставки до сервисного центра и обратно займет от пяти дней, в зависимости от региона.