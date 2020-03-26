В голосовом помощнике «Алиса» появились треки для медитаций

В голосовом помощнике «Алиса» появились треки для медитаций. Они пригодятся тем, кто хочет привести в порядок мысли, избавиться от тревоги или наладить сон. Чтобы начать сессию, достаточно сказать: «Алиса, включи медитацию».

В арсенале «Алисы» три варианта медитаций: обычная, для сна и для расслабления – можно попросить любую. Во время сессии звучит спокойная музыка, а приятный мужской голос рассказывает, что делать и на что направить внимание. Медитация длится примерно десять минут, потом включается плейлист с умиротворяющей музыкой. А если перед сессией сказать: «Алиса, выключись через полчаса», то уже ничто не помешает заснуть.

Треки для медитации специально для «Яндекса» записала команда мобильного приложения «Практика». Они доступны в «Яндекс.станции», «Станции мини» и других умных колонках с «Алисой».