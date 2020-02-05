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Предприятие «Росэлектроники» вошло в состав консорциума по кораблестроению и морской технике

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Интелтех» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) вошло в консорциум «Кораблестроение и морская техника», который объединяет ведущие предприятия и университеты, занимающиеся научными разработками и подготовкой кадров для судостроительной отрасли.

Основным направлением работы консорциума является реализация совместных инновационных проектов в области разработки новых технологий и оборудования, создание международных образовательных программ в интересах судостроения, организация совместного участия в российских и международных отраслевых мероприятиях.

«Интелтех» является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих разработку и поставку оборудования для ВМФ России. В частности, предприятием разработан многофункциональный интегрированный комплекс связи для обеспечения экипажа надводных кораблей полным спектром цифровых мультисервисных услуг во всех диапазонах связи с бесшовным роумингом.

«Сотрудничество в рамках консорциума позволит организовать единую систему генерации и распространения новых знаний, а также обеспечить трансфер новых разработок и технологий в судостроительную отрасль, что в свою очередь поможет нам расширить ассортимент гражданской продукции в данном сегменте», - отметил генеральный директор «Интелтех» Юрий Николашин.

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