Security Vision получила сертификат соответствия ФСТЭК России

ГК «Интеллектуальная безопасность» сообщила об успешном прохождении сертификационных испытаний ИТ-платформы Security Vision в системе сертификации средств защиты информации по требованиям защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Выданный ФСТЭК России сертификат соответствия № 4194 от 19.12.19 удостоверяет, что Security Vision полностью соответствует нормам действующих нормативных-правовых актов Российской Федерации (в частности, по 4-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей), и подтверждает высокий уровень защиты информации, обрабатываемой в Security Vision.

Наличие сертификата соответствия ФСТЭК является одним из необходимых условий, соблюдение которых подтверждает благонадежность ИТ-платформы Security Vision и позволяет использовать ее в государственных информационных системах (ГИС), информационных системах персональных данных (ИСПДн), автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса/уровня защищенности включительно.