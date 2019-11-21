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Лизинговая компания Carcade расширила функциональность личного кабинета

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Лизинговая компания Carcade объявила о расширении функциональности личного кабинета. Теперь клиенты компании могут прямо в личном кабинете самостоятельно рассчитать график платежей – увеличить или уменьшить срок действия договора, сместить платежи внутри месяца, выделить в графике выкупной платеж и при необходимости рассчитать график для досрочного выкупа предмета лизинга. Выбрав оптимальный для себя вариант графика платежей, можно сразу же запросить дополнительное соглашение к договору как в бумажной версии, так и через систему электронного документооборота. Вся новая функциональность доступна в личном кабинете на сайте компании и в мобильном приложении «Carcade лизинг».

«Расчет графика платежей по договору прямо в личном кабинете – эксклюзивная возможность, которая пока есть только у клиентов Carcade. Они могут увидеть всю палитру доступных изменений, быстро выбрать наиболее подходящий вариант графика для последующих оплат и сразу же инициировать подписание соглашения к договору», – сказала директор департамента Carcade по работе с клиентами Ирина Юдина.

«Уже сейчас наши клиенты активно используют возможности выгрузки из личного кабинета счетов-фактур и актов сверки по договору, актуализируют реквизиты, знакомятся с важными событиями по действующим договорам и задают вопросы экспертам по сопровождению. Мы нацелены на то, чтобы и дальше развивать электронный канал взаимодействия и смещать точку контакта с клиентом в личный кабинет», – отметила Ирина Юдина.

По словам директора департамента информационных технологий Carcade Вячеслава Заичкина, автоматизация процесса обслуживания клиентов и сокращение связанных с ним издержек – одна из ключевых задач цифровизации бизнеса компании.

«Мы стремимся к тому, чтобы клиентам было легко и удобно с нами работать. Новый сервис позволяет экономить время нашим клиентам, а нам оптимизировать затраты, чтобы можно было направить высвободившиеся средства непосредственно на финансирование лизинга», – отметил Вячеслав Заичкин.

В сентябре 2019 г. Carcade запустила лизинговое решение, позволяющие получить одобрение по лизингу автомобиля в течение пяти минут по двум документам. Сам автомобиль можно выбрать в каталоге на сайте компании или в салоне у сотрудничающего с Carcade дилера. Решение о финансировании принимается автоматизированной скоринговой системой на основании предоставленных документов.

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