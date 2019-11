Исследование Microsoft: 50% рабочего времени тратится в неэффективные коммуникации и отвлекающие факторы

Microsoft представила исследование «Когда перемены становятся новой нормой» (When change is the new normal). Оно показало, что для повышения эффективности и конкурентоспособности компании важны не только внедрение новых технологий, но и «культура инноваций», которая подразумевает под собой комфортную обстановку, грамотно выстроенные рабочие процессы и менеджмент. Эти факторы помогают сотрудникам эффективно расходовать время и взаимодействовать и превращают их из стопоров цифровой трансформации в ее амбассадоров. Компании, сумевшие внедрить «культуру инноваций», имеют двузначные показатели роста в два раза чаще, чем их менее инновационные конкуренты.

Быстрорастущие предприятия более привлекательны для собственных сотрудников: 86% респондентов хотели бы продолжить работу в них. В организациях с меньшим количеством инноваций об этом заявили лишь 57% опрошенных. Удовлетворенность сотрудников во многом зависит от того, насколько эффективно они расходуют свое время. Они ощущают себя в три раза более счастливыми, когда могут работать, отдавая все свое внимание одной задаче. При этом часто сотрудники теряют до 52% своего рабочего времени на непродуктивные встречи, чтение лишней переписки и другие отвлекающие факторы. В то же время эффективная организация рабочего времени, наличие необходимых инструментов и поддержка менеджеров могут снизить этот показатель до 19%.

Среди тех, кто работает в условиях «культуры инноваций», 65% сотрудников в возрасте 18-35 лет и 73% сотрудников в возрасте 50+ лет отметили, что для них не составляет труда сосредоточиться на отдельном задании и довести его до конца.

В наиболее инновационных компаниях 73% сотрудников могут выбирать подход к работе, в то время как в компаниях с низкой «культурой инноваций» это могут делать только 45%. Кроме того, им проще обращаться за поддержкой к коллегам (70% против 39%), объединяться для работы над проектом (61% против 31%), или делиться идеями и проводить мозговые штурмы (60% против 29%).

Компании с высокой «культурой инноваций» отличает понимание важности эффективной коммуникации. 86% их лидеров ответили, что сотрудничество между командами имеет большое значение для роста предприятия. В компаниях, менее склонных к инновациям, так считают 72% лидеров. 79% менеджеров инновационных компаний также подчеркивают значимость сотрудничества с внешними партнерами, тогда как в компаниях, где «культура инноваций» продвигается менее активно, так ответили лишь 54%.

Согласно результатам исследования, 82% менеджеров компаний с высокой «культурой инноваций» имеют возможность сосредоточиться на внедрении новых идей, в то время как у менее инновационных компаний на это есть время лишь у 42% руководства. 86% (к 48%) респондентов в компаниях с развитой «культурой инноваций» отвечали, что обеспечены нужными для работы технологическими решениями, и 87% (к 61%) говорили, что обладают необходимыми навыками, чтоб использовать новые возможности. Таким образом менеджеры инновационных компаний лучше понимают нужды сотрудников, это доказывает, что 58% (к 22%) работников таких компаний считают, что их менеджеры работают эффективно.