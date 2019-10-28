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Сбербанк объявил о расширении возможности переводов на счет по всему миру

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Сбербанк объявил о расширении возможности переводов за рубеж: клиенты смогут делать переводы на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц. Оплатить услуги или обучение за рубежом теперь можно не выходя из дома — с помощью мобильного приложения «Сбербанк онлайн».

Для перевода необходимо войти в «Сбербанк онлайн», выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — «По номеру счета», тип получателя и цель перевода. Далее указать реквизиты клиента в иностранном банке: номер счета, SWIFT-код, ФИО получателя или название организации. Деньги будут зачислены на счет адресата.

Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, лимит на момент запуска составит 300 тыс. руб. в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит 1% от суммы (минимум — 150 рублей).

Оксана Синельник, дивизион «Платежи и переводы» Сбербанка, сказала: «Мы продолжаем развивать сервисы международных переводов в мобильном приложении ʺСбербанк онлайнʺ. Новый сервис открывает дополнительные возможности для наших клиентов: теперь оплатить броню иностранного отеля или сделать перевод родному человеку в любую из 200 стран можно не выходя из дома».

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