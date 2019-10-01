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Mail.ru Group расширяет возможности управления рекламными аккаунтами

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Mail.ru Group открыла рекламодателям возможность подключать дополнительные аккаунты и давать доступ другим пользователям к кабинетам myTarget. Новый инструмент позволит объединять несколько аккаунтов клиента платформы в одном окне для более эффективной работы с рекламой. Благодаря настройкам доступа рекламодатели смогут делиться статистикой по кампаниям, а также давать другим пользователям возможность создавать и редактировать рекламу в аккаунте.

В рекламный кабинет можно добавлять до 50 дополнительных аккаунтов. Инструмент позволяет отразить показатели сразу по нескольким кампаниям, заведенным в разных аккаунтах.

Для подключения пользователей к кабинету рекламодатели могут выбрать следующие виды доступа. Только чтение – просмотр кампаний и статистики в дополнительных аккаунтах без права редактирования. Расширенный доступ – создание и редактирование кампаний и/или доступ к счету.

Расширенный доступ позволяет просматривать и менять подключенные аккаунты: создавать, редактировать, останавливать и запускать кампании, менять ставки. Доступ к счету дает возможность просматривать баланс и документы об оплате, а также пополнять счет аккаунта.

На вкладке «Профиль» в интерфейсе платформы рекламодатели могут переходить в подключенные кабинеты. Все кампании из дополнительных аккаунтов также доступны для просмотра и редактирования в рекламном кабинете на странице «Кампании».

myTarget не только развивает новые рекламные технологии, но и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.

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