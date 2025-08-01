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Target tech Таргет ООО
Target tech — интегратор решений в области электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов. Компания специализируется на внедрении технологий документооборота на платформе TESSA.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 2 469 632 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Страховая компания «Двадцать первый век» автоматизирует процессы на TESSA 4.0 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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