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Черноусов Вадим
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|ГК «Рольф» расширила возможности цифровой платформы для автопартнёров: теперь доступна продажа автомобилей с пробегом 1
Черноусов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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