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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рамазанов Тимур

СОБЫТИЯ


08.10.2026 В Санкт-Петербурге открылся новый музей, посвященный истории компьютерных игр 1
04.12.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Рамазанов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 952 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1541 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 610 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
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Россия - РФ - Российская федерация 168610 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 1
HRM - HR брендинг 142 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 433 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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