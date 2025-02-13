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Нафиков Игорь


13.02.2025 Новая технология позволит дронам работать сообща при поисковых операциях 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Нафиков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2970 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1244 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2998 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1715 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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