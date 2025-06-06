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Мищенко Владислав
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|Московская торгово-промышленная палата и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве 1
Мищенко Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
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