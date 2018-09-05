Microsoft готовит Outlook с искусственным интеллектом, который будет отвечать на письма

Microsoft начинает тестировать обновленную веб-версию Outlook, в которой искусственный интеллект будет предлагать пользователю ответы на письма и подыскивать конференц-комнаты для встреч. Сервис также получил новые возможности взаимодействия с другими приложениями и групповой работы пользователей.

Новый Outlook

Начиная со следующей недели Microsoft даст возможность участникам программы Targeted Release познакомиться с ранним вариантом новой веб-версии сервиса Outlook, в которую компания внесла ряд значительных изменений. Об этом сообщил на сайте сообщества Microsoft менеджер компании по продуктовому маркетингу Габриэль Вальдес (Gabriel Valdez). Напомним, Outlook — это почтовый сервис и в тоже время органайзер, который является частью пакета Office.

Новый Outlook состоит из трех модулей — Почта, Календарь и Люди. В веб-версии теперь присутствует строка поиска с предиктивным механизмом, которая помогает пользователю найти необходимые материалы на основании его последних бесед и с учетом того, с какими людьми он чаще всего контактирует.

Чтобы пользователю было легче найти файл, прикрепленный к какому-либо письму, в Outlook был добавлен специальный модуль Файлы. Модуль показывает все файлы, отправленные и полученные в ходе переписки. В рубрике Избранное будут видны файлы от важных контактов. Такая рубрика есть не только для Файлов, но и для всего Outlook — туда можно добавить самые важные контакты, чтобы не пропускать от них писем.

Также был упрощен процесс создания мероприятий в календаре — с помощью обновленных иконок, которые позволяют быстро идентифицировать мероприятие и увидеть предложенные локации, чтобы определиться с точным адресом.

Интеллектуальный механизм

В папку Входящие был встроен интеллектуальный механизм, который предлагает пользователю подходящие ответы на полученные письма. Из списка вариантов можно выбрать короткий ответ и отправить его в пару кликов, предварительно отредактировав или обойдясь без этого.

Обновленный Outlook получил новую строку поиска

Кроме того, интеллектуальный механизм теперь может помочь пользователю найти подходящую конференц-комнату для встречи, исходя из количества участников, доступности комнат и предпочтений пользователя.

Использование надстроек

Кроме того, в новой версии Outlook был упрощен доступ к надстройкам. Теперь у пользователя будет доступ к часто используемым приложениям прямо из папки Входящие, что позволит ему быстро сохранять письма в блокнот, переводить их на различные языки или отправлять платежи другим пользователям. Из папки Входящие есть доступ к таким популярным приложениям и сервисам как Boomerang, Evernote, GIPHY, Gfycat, Microsoft Translator, MojiLaLa, PayPal, Trello и другим.

Искусственный интеллект в папке Входящие предлагает ответы на письма

Если пользователь уже использовал какие-либо приложение для работы с письмами в прежней версии Outlook, эти приложения будут показаны рядом с предложенными действиями или в выпадающем меню при открытии письма. Из Office Store можно установить дополнительные надстройки — для этого достаточно открыть письмо, кликнуть на выпадающем меню и выбрать пункт Получить надстройки. После установки надстройки появится в выпадающем меню. Те из них, которые часто используются, можно закрепить.

Групповая работа

Также в новом Outlook присутствуют расширенные средства групповой работы. Создание групп стало более простым, групповые карточки теперь содержат больше информации, письма сортируются по группам более эффективно. Также появились новые функции — групповые файлы и групповой менеджмент в модуле Люди.

Новый Outlook предлагает пользователю комнаты для проведения встречи

Групповые карточки теперь доступны из любого места внутри Outlook, что дает возможность просмотреть информацию об участниках группы, осуществить навигацию по групповым приложениям и групповым ресурсам, таким как Файлы, Планировщик или сайт SharePoint.