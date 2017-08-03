Кейлогеры для слежки за сотрудниками становятся в Европе вне закона

В Германии суд признал незаконным использование кейлогеров руководителями компаний для слежки за подчиненными. Это стало следствием судебного конфликта об увольнении веб-разработчика, потратившего небольшое количество рабочего времени на личный проект.

Каждая клавиша под контролем

Федеральный суд по разрешению трудовых конфликтов Германии вынес решение о противозаконности установки кейлогеров (клавиатурных шпионов) на рабочие станции сотрудников в коммерческих компаниях.

Принимая это решение, суд разбирал довольно своеобразное дело: медиакомпания уволила веб-разработчика за то, что он, находясь на рабочем месте создал видеоигру для фирмы своего родственника.

Сотрудников агентства заранее уведомили, что «весь траффик будет под контролем», однако на деле на рабочие компьютеры были установлены именно кейлогеры - программы, регистрирующие нажатия клавиш.

Веб-разработчик проработал в этой компании много лет без всяких нареканий со стороны начальства. Но уже через месяц после того, как «шпионские программы» были установлены на рабочие компьютеры, разработчика вызвали к руководству и обвинили в использовании компьютера «для личных нужд».

В Германии теперь запрещено следить за сотрудниками коммерческих компаний с помощью кейлогеров

Он признал, что разработал компьютерную игру для компании своего отца, но категорически утверждал, что делал это только в перерывах в основной работе и не за счет задач, которые были поставлены перед ним работодателем. За четыре месяца он потратил на свой собственный проект не более трех часов чистого времени.

Тем не менее разработчик был уволен.

Сотрудник наносит ответный удар

Уволенный сотрудник подал на компанию иск в суд, утверждая, что информация, использованная в качестве предлога для увольнения, была получена его руководством незаконно, и суд принял его сторону.

В судебном решении указывается, что столь жесткий и пристальный надзор нарушает личные права работников и не может считаться законным методом контроля рабочих процессов. Судья, правда, оговорился, что использование кейлогеров может быть законным, но только в том случае, если речь идет о расследовании серьезных правонарушений. Однако три часа, потраченные на сторонний проект в течение четырех месяцев, не могут считаться серьезным преступлением, постановил суд.

Внутренние правила компании-ответчика действительно не предполагают использование рабочих инструментов для личных нужд, однако, суд посчитал, что увольнение было избыточной мерой, особенно ввиду незаконности получения информации, ставшей для этого основанием.