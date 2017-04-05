Бесплатный вебинар «Ланит» и CNews: Как снизить затраты на электронный документооборот

11 апреля в 12.00 специалисты департамента систем управления документами ЗАО «ЛАНИТ» совместно со специалистами компании ABBYY при поддержке CNews проведут вебинар.

Основные вопросы мероприятия:

Для каких организаций и когда актуально создание общего центра обслуживания?

Как ОЦО способствует экономии на издержках?

Что из себя представляет процесс перехода на ОЦО?

С какими рисками можно столкнуться при переходе на ОЦО?

Спикеры мероприятия:

, заместитель директора департамента систем управления документами, «Ланит»;, старший менеджер по продажам, компания ABBYY.

Обычно в организации с филиалами или дочерними предприятиями бухгалтерский учет ведется самостоятельно в каждом удаленном подразделении, а это значит, что:

Растут затраты на квалифицированный персонал в филиалах, который дублирует обязанности сотрудников в головном подразделении, и зачастую загружен полностью только в период проверок и подачи отчетности;

Оригиналы документов теряются при передаче в головное подразделение, что грозит штрафами и пенями при несоблюдении требований проверяющих органов;

Допускаются ошибки в документах из-за отсутствия унифицированных подходов к работе с документами, что грозит финансовыми потерями в случае разногласий с контрагентами при исполнении обязательств по договорам.

Реализация проекта Объединенного центра обслуживания (ОЦО) позволит повысить скорость обработки документов, сократить количество ошибок в документах и в результате снизить расходы на хранение и обработку документов до 30% за счет того, что:

ОЦО размещается в экономически выгодном регионе (учитывая стоимость аренды, стоимость необходимых специалистов на рынке труда и т.д.);

Основные действия с документами проводит штат квалифицированных специалистов непосредственно в ОЦО;

Сотрудники в филиале осуществляют минимальные действия с документом, например, сканируют и отправляют в ОЦО;

Внедряются технологии (например, электронная подпись) и разрабатываются регламенты, которые позволяют отказаться от пересылки бумажных документов.

На вебинаре будут рассмотрены практические примеры внедрения внутреннего и внешнего ЭДО в ОЦО из опыта специалистов департамента систем управления документами.

Регистрация на вебинар доступна по ссылке.

Участие бесплатное.

По дополнительным вопросам просим обращаться: +7 (495) 363-11-11 доб. 1230, Ольга Февралёва, okrysina@cnews.ru.