Patriot Memory представила SSD P200 емкостью до 2 ТБ

Patriot Memory объявила о выпуске новой серии внешних SSD P200 2,5” SATA III 6Gbps.

SSD серии P200 снабжены отборными NAND-flash и компонентами, которые проходят строгие квалификационные тестирования.

Серия SSD P200 производится в вариантах емкостью до 2 TБ. Современный контроллер SMI 2258XT (используется для емкостей 256 ГБ – 1 ТБ, диски емкостью 2 ТБ выпускаются с контроллером Maxio), обеспечивает SSD P200 скорость передачи данных до 530 Мб/с (чтение) и до 460 Мб/с (запись), увеличивая производительность системы.

P200 обладают компактным дизайном – толщина устройств 7 мм. SSD P200 разместится в любой рабочей станции, сэкономив дополнительное пространство для лучшей циркуляции воздуха и установки креплений материнской платы.

Серия Patriot P200 – это не только производительные SSD большой емкости, но и интеллектуальные устройства. Пользователи ноутбуков часто используют «режим ожидания», чтобы избежать перезагрузки устройства. Этот процесс экономит время, но происходит за счет работы батареи.

Конструкция SSD P200 предусматривает снижение потери мощности батареи, за счет отключения энергии у интерфейса SATA, когда диск не загружен работой. SSD P200 оснащены встроенным термодатчиком для контроля внешней температуры и защиты от перегрева.

SSD P200 от Patriot получили 3 года гарантии.