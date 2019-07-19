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«Росэлектроника» запустила профориентационный проект для детских летних лагерей

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустил профориентационный проект «На пороге будущего» для школьников, отдыхающих в летних лагерях. Первой площадкой стал лагерь «Вымпел» в Воронежской области при концерне «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). В течение двух дней сотрудники холдинга будут проводить лекции и мастер-классы для детей.

Эксперты «Росэлектроники» расскажут школьникам о радиоэлектронной промышленности и профессиях, востребованных на предприятиях холдинга, поделятся историями успеха, проведут мастер-классы. Также в рамках мероприятия дети получают возможность пройти профориентационное тестирование с помощью интерактивной разработки «Росэлектроники» – карьерного навигатора. По результатам теста с использованием VR-технологий программа выдает школьнику список наиболее подходящих ему профессий и формирует персональную карьерную траекторию ученика от школы до предприятия, а благодаря дополненной реальности школьник может совершить виртуальную экскурсию на производство.

«Сегодняшние подростки завтра сформируют новое поколение профессионалов, и работать с ними, заинтересовывать их профессией необходимо уже сейчас. Формат профориентационного проекта на базе летних лагерей позволяет ребятам в непринужденной обстановке пообщаться с отраслевыми экспертами и получить интересующую информацию о перспективах работы в радиоэлектроннойй промышленности из первых рук», – отметила заместитель генерального директора по организационному развитию «Росэлектроники» Наталья Транковская.

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