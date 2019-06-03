Банк «Точка» запустил онлайн-сервис по оформлению заявок на тендерные займы

Банк для предпринимателей «Точка» разработал новый сервис вместе с партнером Simplefinance. Теперь оформить заявку на займ под обеспечение торгов и следить за ее статусом можно прямо в интернет-банке.

Особые условия для клиентов «Точки» — займ по сниженной ставке: сумма: от 3 тыс. руб.; ставка: от 2,5%.

Все необходимые документы можно подписать также в интернет-банке «Точка» самостоятельно передаст их кредитору. Это поможет сократить время рассмотрения заявки, минимизирует контакт клиента с кредитором, обеспечит максимальную прозрачность процесса и своевременность получения займа.

«Точка помогает бизнесу работать с государственными заказами, поддерживая предпринимателей на каждом этапе. Новый сервис делает участие в госзакупках еще проще для бизнеса — предпринимателю нужно просто оставить заявку в интернет-банке», — сказала Анастасия Сумина, директор по продукту сервиса госзаказов в банке для предпринимателей «Точка».

Также в «Точке» за 20 минут откроют специальный счет и сами уведомят площадки об открытии. После побед в тендерах специалисты банка помогут получить банковские гарантии и займ на исполнение.