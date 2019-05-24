Mail.ru Group расширил возможности таргетинга на события в динамическом ремаркетинге

Холдинг Mail.ru Group добавил таргетинги на пользовательские события в кампаниях с динамическим ремаркетингом на платформе myTarget. Теперь рекламодатели не только смогут показывать пользователям рекламу товаров, которыми они интересовались, но и учитывать, какие этапы на пути к покупке были пройдены.

Таргетинг на события позволяет сегментировать аудиторию на основе действий, которые были совершены на сайте рекламодателя. Помимо традиционного показа в рекламе позиций, с которыми взаимодействовали пользователи, клиенты могут дополнительно подключать новые варианты таргетирования: «смотрели, но не добавили в корзину», «добавили в корзину, но не купили» и «купили».

Новые возможности таргетирования позволяют рекламодателям адаптировать креативы в зависимости от этапа воронки продаж, на котором находится потенциальный клиент. Например, установленный таргетинг «добавили в корзину, но не купили» даст возможность показать рекламу только релевантным пользователям и добавить в объявлении призыв к целевому действию – покупке. При этом в рекламе будут отображены в первую очередь те товары, которые пользователь добавил в корзину, но не приобрёл.

Ранее сегментирование посетителей сайта по типу событий было доступно в динамическом ремаркетинге на основе данных из счетчика top.mail.ru. При этом тип совершенного действия при подборе товаров и услуг для показа в объявлениях не учитывался. По результатам тестовых кампаний, таргетирование по пользовательским событиям позволило увеличить CTR на 15-20% относительно применения данных из счетчика в кампаниях с динамическим ремаркетингом.