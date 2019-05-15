Данные онлайн-касс стали предметом научных исследований

Башкирский государственный университет подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Оператором фискальных данных «Первый ОФД». Данное соглашение предполагает проведение совместных аналитико-статистических исследований, осуществление подготовки и реализации совместных публикаций, а также организацию совместных рабочих встреч, научных семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий. В рамках соглашения будут использоваться только обезличенные данные, как того требует законодательство.

«Мы считаем, что использование научных открытий в этой области положительно повлияет на социально-экономическое развитие не только отдельных регионов, но и страны в целом», – отметил директор по маркетингу «Первого ОФД» Егор Сергеенко.

Такого рода сотрудничество позволит Институту экономики, финансов и бизнеса БашГУ проводить научно-исследовательские работы, опираясь на реальные статистически значимые данные отражающие происходящие социально-экономические процессы; выйти на качественно новый уровень исследовательской работы соответствующей международным тенденциям, предусматривающим аналитическую обработку больших объёмов данных, в том числе методами машинного обучения; включать в учебный процесс практико-ориентированные задания, в ходе исполнения которых только и возможна подготовка современных специалистов готовых к условиям цифровой экономики. В свою очередь, сотрудничество с БашГУ позволит Оператору фискальных данных «Первый ОФД», проверить новые гипотезы по аналитике рынка, в том числе для прогнозирования спроса на товары.