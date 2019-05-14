Ростех разрабатывает дефектоскоп нового поколения для железных дорог

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с Институтом прикладной физики РАН (ИПФ РАН) разрабатывает уникальную автоматизированную систему для контроля за состоянием железнодорожных рельсов.

В основе разработки – ультразвуковой метод мониторинга, позволяющий на ранней стадии выявить аномальные расширения и сжатия металла, вызванные перепадами температур. Растягивающие и сжимающие напряжения могут привести к возникновению выбросов и изломов рельсов, которые являются основными причинами аварий на железных дорогах.

Дефектоскопы, применяемые на железных дорогах в настоящее время, выявляют только внешние механические повреждения и скрытые внутренние дефекты рельса. Разрабатываемая автоматизированная система контроля совместит функционал существующей техники и новые возможности анализа напряженного состояния металла.

Кроме того, аппаратура на основе ультразвукового метода диагностики не чувствительна к колебаниям, что в перспективе позволит устанавливать оборудование на подвижном составе и производить мониторинг состояния рельсов на скорости до 40 км/ч.

«Развитие магистральной инфраструктуры является национальным приоритетом России. Протяженность железных дорог в стране составляет более 85 тысяч км и продолжает расти. Для обслуживания этой масштабной сети Ростех в партнерстве с ведущими учеными создает современные эффективные решения. Потребность рынка в подобной контрольной аппаратуре составляет 1500 единиц в год. Потенциальные заказчики уже заявили о своей заинтересованности в новом оборудовании. Мы прогнозируем также хороший спрос на эту новинку за рубежом», – заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Серийное производство автоматизированных систем контроля будет запущено на базе АО «НПП «Полет» (входит в «Росэлектронику»).

Новое оборудование сможет определять растягивающие и сжимающие напряжения как при производстве рельсов, так и в полевых условиях. Технология также позволит обследовать другие несущие металлические конструкции, например мостовые переходы и телекоммуникационные вышки.