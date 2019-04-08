Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг»

ИК «АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг». Проект был реализован по нетиповому плану. В результате отчётность в формате XBRL создаётся в системе «Синтегро ОСБУ». Это упростило работу сотрудников ИК «АК БАРС Финанс», отвечающих за сдачу бухгалтерской (финансовой) отчётности – они работают только в одной системе учёта.

С 2018 года, согласно требованиям Банка России к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ИК «АК БАРС Финанс» должно вести учёт по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и предоставлять в Банк России полный пакет отчётности в формате XBRL.

Для ведения учёта по ОСБУ ИК «АК БАРС Финанс» уже использует разработку «Синтегро консалтинг» - «Синтегро ОСБУ». Для автоматизации заполнения бухгалтерской финансовой отчетностей (БФО) в формате XBRL ИК «АК БАРС Финанс» выбрало решение «Фабрика XBRL». Важным условием стала реализация возможности формирования отчётности в нужном формате из системы «Синтегро ОСБУ».

В ходе проекта специалисты «Синтегро консалтинг» отошли от типового решения – интеграции двух систем, когда бухгалтерская отчётность формируется в «Синтегро ОСБУ», данные для формирования пакета отчётности передаются в «Фабрику XBRL» и уже из неё в формате XBRL выгружаются в личный кабинет на сайте Банка России. Для АО ИК «АК БАРС Финанс» модуль формирования отчётности согласно правилам таксономии Банка России, был встроен в «Синтегро ОСБУ». Это увеличило сроки проекта относительно типового варианта, но в итоге упростило работу сотрудников «АК БАРС Финанс», отвечающих за сдачу отчётности.

В результате проекта для ИК «АК БАРС Финанс» было настроено автозаполнение 83 форм бухгалтерской (финансовой) отчётности, включая таблицы по рискам и резервам.

Главный бухгалтер ИК «АК БАРС Финанс» Елена Тройнина отметила: «Важную роль сыграли регулярные коммуникации проектной команды «Синтегро консалтинг» с нами. Сдача каждого этапа проекта происходила «очно»: специалисты Синтегро приезжали и демонстрировали нам готовность каждого блока системы. Мы, со своей стороны, активно принимали участие в настройке и тестировании форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.».

Между ИК «АК БАРС Финанс» и «Синтегро консалтинг» заключен договор поддержки. В его рамках «АК БАРС Финанс» получит адаптированные под таксономию 3.0 формы отчётности, когда новая версия будет утверждена Банком России.