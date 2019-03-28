«Диасофт» завершает перевод клиентов на МСФО 9

«Диасофт» объявил о завершении перевода клиентов на МСФО (IFRS) 9. В компании приступили к разработке специализированного решения и отработке подходов к реализации проектов по МСФО 9 еще осенью 2017 г.

Программа подготовки непосредственных заказчиков к самым масштабным за последнее десятилетие изменениям законодательства стартовала в апреле 2018 года. Работа по поддержке стандарта МСФО 9 проводилась по направлениям: кредиты, депозиты, фондовые рынки, денежные рынки, аккредитивы, банковские гарантии и расчет резервов. Как отмечают эксперты «Диасофт», заблаговременные действия по подготовке к МСФО 9 позволили оказать клиентам качественную помощь и минимизировать сложности, связанные с единовременным ведением нескольких десятков проектов.

«Проекты по МСФО 9 сопряжены со сложной и большой работой команд, поскольку и для нас и для клиентов тема была новая. После этапа обследования в некоторых банках мы поняли, что каждый проект будет уникальным, так как банки начисляют резервы согласно своей учетной политике. Основная часть клиентов в настоящее время уже работает штатно. С остальными мы продолжаем работу и находимся на финишной прямой», – сказал Леонид Хоревский, член правления, директор направления Core Banking компании «Диасофт».

Для поддержки методики расчета показателей МСФО 9 компания рекомендует использовать новый продукт системы Diasoft FA# Beans – «Финансовые активы и обязательства» (ФАО), который взаимодействует с другими продуктами «Диасофт». Гибкость функциональности ФАО дает возможность настроить решение по поддержке МСФО 9 с учетом специфики разных банков и позволяет перевести расчет параметров по МСФО 9 в автоматический режим.