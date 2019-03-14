«Яндекс.маркет» заплатил партнерам 203 млн рублей

«Яндекс.маркет» опубликовал первые итоги работы своей собственной партнерской сети. За 2018 г. паблишеры, подключившиеся к программе, получили от «Маркета» 203 млн руб.

Партнерская сеть «Яндекс.маркета» позволяет владельцам интернет-площадок размещать на своих ресурсах два типа инструментов: виджеты и партнерские ссылки.

Виджеты могут автоматически подбирать релевантные контенту товары исходя из заголовка или других элементов страницы, на которой они расположены. Таким образом, CTR некоторых виджетов достигает 20%.

Для блогеров и владельцев пабликов доступны реферальные ссылки. Они могут вести не только на карточки товаров, но и на любые другие разделы «Маркета», например, тематические подборки.

Владелец площадки получает оплату за каждый переход пользователя в интернет-магазин. В среднем, «Маркет» делится с паблишерами 60% стоимости клика. В текущем виде программа работает уже год и за это время позволила партнерам заработать 203 млн руб.

«Мы решили развивать собственную партнерскую сеть, а не подстраиваться под возможности сторонних проектов. Наша сеть уникальна тем, что создана для работы именно с сервисом сравнения цен. Благодаря этому мы предоставляем партнеру гибкие и удобные инструменты, которые легко встраиваются в его платформу. Список инструментов, которые мы предлагаем, подходит большому количеству паблишеров: начиная от вебмастеров и заканчивая арбитражниками. Мы можем работать практически со всеми. В дальнейшем сеть будет развиваться и дальше, превращаясь в кросс-сервисный инструмент. Партнеры смогут подключиться и к продвижению товаров наших маркетплейсов "Беру" и Bringly», — отметила менеджер дистрибуционных проектов «Яндекс.маркета» Анна Самаркина.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n465131