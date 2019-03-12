Zyxel начала продажи в России нового 10-гигабитного коммутатора агрегации

Zyxel Communications объявила о запуске в России динамичного 10-гигабитного коммутатора агрегации XS3800-28. Разработанный в расчете на сети школ, колледжей, университетов и предприятий среднего размера, этот универсальный коммутатор оборудован 8 комбинированными портами, которые поддерживают до 24 соединений 10G SFP+ по оптическому кабелю либо до 12 соединений 10G RJ-45 по медному кабелю. Порты позволяют выбрать тот тип сетевого кабеля, который лучше подходит для текущих требований к сети и при необходимости в будущем легко перейти на использование другого типа кабеля.

«Мы хотели продемонстрировать, что адаптируемость сетевого продукта и гибкость конфигураций также важны для пользователей коммутаторов, как и более известные показатели этих устройств, например, мощность и пропускная способность, – отметил Кроули Ву (Crowley Wu), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Networking Business Unit. – Коммутатор XS3800-28 реализует подход к построению сетей для образования и бизнеса, учитывающий изменение требований к сети в долговременной перспективе».

Увеличенные производительность коммутации и размеры таблицы маршрутизации третьего уровня вместе с высокой мощность центрального процессора XS3800-28 делают этот коммутатор оптимальным решением для сетей, где требуется интенсивное агрегирование трафика, считают в Zyxel. Такой коммутатор необходим для построения мощной сети на основе 10-гигабитной магистрали с минимальными задержками при передаче пакетов и высокой плотностью портов.

Особое внимание при разработке этого коммутатора Zyxel уделялось обеспечению его отказоустойчивости и высокой доступности. Он оборудован специальной кнопкой сброса для быстрого возврата к последним правильным настройкам в случае ошибочных изменений в конфигурации, а два источника питания обеспечивают бесперебойное питание при выходе из строя основного источника.

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