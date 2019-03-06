Eset обнаружила утечку через приложение для конвертации файлов

Специалист по безопасности Eset Лукас Стефанко обнаружил в Google Play приложение для конвертации текстовых файлов, которое хранило в свободном доступе сотни тысяч загруженных документов.

Бесплатное приложение PDF to Word, как следует из названия, предназначено для конвертации PDF-документов в формат файлов Microsoft Word, позволяющий редактировать текст.

Как установил специалист Eset Лукас Стефанко, все исходные документы передавались и сохранялись на FTP-сервере в незашифрованном виде, что позволяло скачать их любому желающему.

Кроме того, разработчик вводил пользователей в заблуждение о возможностях приложения — в действительности конвертация происходила на онлайн-портале online-convert.com.

Особую тревогу вызывает тот факт, что приложение активно использовалось для конвертации конфиденциальных файлов: паспортов, школьных аттестатов, медицинских и страховых полисов, юридических документов и др.

Также в ходе расследования на FTP-сервере были обнаружены фотографии, MP3-файлы и сканы документов. Эксперты Eset полагают, что они оказались там после использования других приложений разработчика Ngoc Ha Dev.

С 2016 года приложение PDF to Word скачали более 100 тысяч раз. За этот период на FTP-сервере в открытом виде накопилось более 360 тысяч файлов.

В настоящее время PDF to Word удалено из Google Play.

Eset рекомендует пользоваться официальными приложениями разработчиков и внимательно изучать пользовательские соглашения. Отметим также, что в Google Play есть платное приложение с функциями конвертации PDF-файлов от официального разработчика этого формата.

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